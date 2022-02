Caen. Bonne table. Amalfi à Caen, une valeur sûre

A Caen, c'est une légende. Mais pas infondée. Depuis le début des années 80, et malgré plusieurs repreneurs, le restaurant italien Amalfi est resté une valeur sure en matière de pizza. La réputation de la calzone n'est d'ailleurs plus à défendre. Pour les amoureux du plus célèbre des plats italiens, l'Amalfi est aussi à découvrir avec sa sauce tomate, ses coquilles Saint-Jacques, ses champignons et son mélange de fromages italiens.

Prime au feu de bois

Mais comme tout restaurant transalpin qui se respecte, la maison propose une carte bien fournie et variée. La spécialité de cette table séduira d'ailleurs plus d'un visiteur : les grillades aux braises de feu de bois mettent souvent tout le monde d'accord. Deux options se présentent à vous : escalope de veau grillée (14,50 €) ou gambas grillées en brochette (19 €). Les spécialités gratinées au four à bois comme les lasagnes (12,90 €), le gratin d'aubergine à la Parmesane (12,50 €) ou le gratin d'artichauts à la Parmesane (12,50 €) valent également le détour.

La présentation serait incomplète sans dire un mot de l'offre en matière de pâtes. Aux fruits de mer, à la viande ou au fromage, il y en a pour tous les goûts, sans oublier les plats italiens de référence à base d'escalope de veau comme l'involtini avec sa mortadelle, son morbier et ses lardons, ou la Saltimbocca avec son jambon de Parme et sa sauge.

Et comme la bonne humeur du personnel est communicative, il est facile de se laisser tenter par un dessert ou un café.

Pratique. 201 rue Saint-Jean à Caen. Tél. 02 31 85 33 34

