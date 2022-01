Aujourd'hui, je vous parle du film "Silence" de Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson.

Silence est un projet qui tenait à coeur à Martin Scorsese depuis 20 ans. C'est l'adaptation du roman du même nom écrit en 1966 par Sh?saku End?, un écrivain catholique japonais. Lui même croyant, le réalisateur avait déjà tourné 2 films sur le sujet de la religion.

La religion, c'est donc le thème du film, le seul et l'unique d'ailleurs. Contrairement à ses réalisations de ces dernières années, le film choque par son dépouillement. Même si les paysages extérieurs sont très sauvages et ont posé des soucis techniques, il n'y a pas de mise en scène spectaculaire. Le tout est très sobre et s'accommode ainsi au mode de vie des jésuites que nous suivons dans cette aventure. Deux Portugais qui ne connaissent rien du Japon veulent retrouver leur mentor, celui qui leur a donné la foi. Ils partent en pays "ennemi" qui condamne la chrétienté par la mort. Pourtant ce ne sont clairement pas des explorateurs, ni des leaders et ils ne disposent d'aucune compétence particulière. Etant donc entièrement dépendant des habitants qui voudront ou non les aider, nous dévcouvrons une époque plutôt inconnue de l'Histoire. J'en ai suffisamment appris sur les tortures avec ce film, même si à l'image, elles ne sont pas gores ou insoutenables.

Peu d'action, une quête qui sera bien vite abandonnée, je ne peux pas dire que le scénario m'ait tenue en haleine. Je n'ai pas ressenti non plus d'attachement pour les missionnaires. Ce qu'il faudra retenir de ce film, ce sont ses questionnements sur la foi. Dieu existe t'il alors qu'Il laisse massacrer ses fidèles? Avons-nous le droit de venir convertir des gens d'une autre culture? Avons-nous le droit de tuer car ils ne croient pas au même Dieu que nous? Suis-je digne d'être un croyant si je suis capable de fouler mes principes pour avoir la vie sauve? Ce film est clairement une interrogation sur pellicule.

La performance d'acteurs était très importante dans ce film comme l'action n'y a que peu d'intérêt. Je ne peux qu'une nouvelle fois féliciter Andrew Garfield, qui s'en était déjà bien sorti dans un même genre de rôle avec Mel Gibson dans "Tu ne tueras point". Il est ici souvent seul face à la caméra, à interroger Dieu et faire des monologues. Et il s'en sort bien.

Silence est un film long, qui a plus de fond que de forme. Il ne donne pas envie de le revoir mais pose des questions intéressantes et philosophiques. A voir si le thème vous intéresse, la Foi et la Religion, mais pas si vous êtes "seulement" fan du réalisateur, car vous serez déçu. Silence, c'est en ce moment au cinéma.