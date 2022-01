L'essentiel du sport régional du week-end du 4 septembre

Football

3ème journée de Cfa2

Flers est en déplacement à Guinguamp.

Coup d?envoi samedi à 16h.



Basket

Le Mans participe ce week-end au Trophée de Vannes, pour préparer les qualificatifs à l?Eurocoupe ... mais aussi la reprise du championnat de Pro A.

Samedi, le MSB y affrontera Orléans ? et dimanche : Cholet, ou Nanterre.



Un « golf nocturne » au domaine du golf de Bellême, vendredi soir, avec des balles fluorescentes et un parcours balisé.

Sur place : un simulateur de golf, accessible à tous pour découvrir, ou pour jouer sur l?un des nombreux parcours proposés par la machine.

L?accès au public est gratuite.



le 12ème triathlon d?Argentan, c?est samedi ? avec : natation, VTT ou vélo, course à pieds ? distance en fonction des catégories d?âge.

C?est ouvert à tous : licenciés, non-licenciés, familles et entreprises.



La 22ème Trans?écouve VTT, rando ouverte à tous, dimanche à Radon (à 10 km d'Alençon).

Avec 4 circuits fléchés de 15 à 50 km, au c?ur de la plus belle forêt Normande.

Inscription: 5 euros sur place dès 7h30 ou téléchargez votre bulletin sur:

3w.trans-ecouvesvtt.fr

Départ à 9heures. C?est un évènement « Normandie FM » !



Rendez vous incontournable pour les passionnés de sport automobile : le Fol Car d?Ecouché, dimanche ? Essais chrono, courses et finales, avec plus de 100 pilotes engagés ? et les buggys qui feront le spectacle !



Course à pieds: Les foulées madeleinoises, à la Madeleine de Nonancourt : dimanche, avec 3 courses de 2 à 10 kms ; départs de 9h45 à 10h50.



17ème concours hippique d?entrainement du Lion?s Club d?Alençon : dimanche à partir de 9h, au Haras du Pin. Avec 5épreuves pour cavaliers de tous niveaux. Entrée gratuite pour le public. Le bénéfice de cette journée participera au financement d?un chien d?assistance de Handi Chiens.



La reprise des courses hippiques, dimanche à Alençon, à partir de 13h30 : avec à l?affiche : 8 ou 9 courses au trot, en fonction du nombre de partants.



Et puis : Rugby

La reprise du championnat de Fédérale 3, ce sera le 25 septembre prochain.

L?Aigle débutera à l?extérieur, à Clamart.

