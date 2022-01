Foot, CFA 2, Flers fait un nul à Guingamp... L'argentanais Bottereau remporte les Foulées du Terroir dans le Pays d'Auge... Tennis, le sarthois Tsonga en lice pour une place en quart à l'US Open

Football 3ème journée de Cfa2. Flers est allé faire un nul, à Guingamp, 3 partout... Flers est 6ème au classement ...



Coupe de France, 2e tour : Alençon formation rétrogradée en DH bat logiquement, Courteille équipe de promotion d?honneur, 3 à 1 !



Les Foulées du Terroir... 450 participants pour cette 7ème édition entre Livarot et Vimoutiers remportée par Angelo Bottereau ... l?argentanais a bouclé les 13 kms en 43 minutes et 6 secondes...



Les 10 kms d?Hesloup remportés pour la 3ème fois consécutive par Eddy Cloutier en 34 minutes 02 secondes... 114 coureurs étaient au départ.



784 vététistes venus entre copains ou en famille participaient dimanche, à la 22ème Trans-Ecouves avec Normandie fm .. Le temps maussade n?a pas découragé les amoureux du vélo tout terrain...



Tennis, l'US Open de New York, Jo Wildfried Tsonga affrontera ce lundi, l?américain Mardy Fish, pour une place en quart de finale...



Rallycross, championnat de France, à Lohéac, l?ornais, Laurent Chartrain termine 4ème... le pilote alençonnais est second au général dans sa catégorie...

