Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole fait match nul à Lyon-Duchère

C'est un bon match nul qu'ont obtenu les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) sur le terrain de Lyon-Duchère (Rhône). En effet, les Normands font match nul 1-1 pour ce match comptant pour la 21e journée du championnat de National samedi 11 février 2017.

Ouverture du score de QRM

Si la première mi-temps ne donne pas de but, les choses s'accélèrent dès la reprise du jeu avec une faute sur Gary Marigard dans la surface qui provoque un penalty pour les Rouges et Jaunes bien transformé par la serial but Medhy Guezoui pour le 1-0 à la 48e.

Une avance de courte durée car cinq minutes plus tard, les locaux remettent les deux équipes à égalité après l'égalisation de Atik 1-1.

QRM reste dans le trio de tête

Les joueurs de Manu Da Costa repartent donc de Lyon avec tout de même un bon point qui leur permet de rester dans le trio de tête du championnat à un points du deuxième Dunkerque et à trois points du leader Concarneau alors que les joueurs de l'agglomération rouennaise ont un match en retard à disputer.

Prochaine journée du championnat vendredi 17 février 2017 face aux Herbiers (Vendée) au stade Robert Diochon à Rouen.

A LIRE AUSSI.

Football: Déplacement périlleux à Lyon La Duchère pour Quevilly Rouen Métropole

Football: Quevilly Rouen Métropole s'impose à Belfort

Football : Quevilly Rouen Métropole veut en remettre une couche face à Châteauroux

Football : Quevilly Rouen Métropole reçoit le CA Bastia

Football: Quevilly Rouen Métropole fait match nul à Créteil