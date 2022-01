Des éclaircies reviennent après une matinée sous la grisaille... T° douces de 17° à 24°

Météo France a relevé ce vendredi matin : 18°0 à Alençon, 18°2 à Argentan, 17°7 à Flers, 17°7 à L?Aigle, 17°5 à Mortagne.



En matinée, l'épaisse grisaille brumeuse laisse encore échapper quelques gouttes ou crachins. Lente amélioration cet après-midi : le ciel devient d'abord plus lumineux et des éclaircies finissent par gagner par le sud. Avec un petit vent de sud-ouest à sud, les températures maximales sont en hausse et s'échelonnent de 22 à 24 degrés de Vimoutiers vers Alençon.



Ce soir et la nuit prochaine :

Les éclaircies s'imposent en soirée. Le ciel se voile ensuite cette nuit par l'ouest, ce qui n'empêchera pas la formation de quelques brumes, voire de quelques bancs de brouillard notamment en vallée de Sarthe.

Les températures minimales restent douces avec 15 à 16 degrés prévus.

Le vent faible pivote au sud-sud-est.

