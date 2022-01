1 euro c'est 1 euro ! Pierre Pavis le maire d'Argentan gère au mieux l'argent de la commune pour pouvoir investir sur de nombreux projets

« 1 euro, c?est 1 euro » ? déclaration de Pierre Pavis, le maire d? Argentan, lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée lundi ? pour justifier que dans une ville : on doit gérer l?argent au mieux, pour pouvoir investir.

Et les projets sont nombreux : poursuite de l?aménagement des « rives de l?Orne ». boulodrome quasi terminé, lieu d?animation au Clos Menou, acquisition de l?ancienne gendarmerie des « 3 Croix » pour peut-être y faire des logements ? ou encore, un immense complexe sportif au Paty. ?et parmi les autres projet : le transport à la demande, le foyer jeunes travailleurs, ou encore l?aménagement de la maison natale du peintre Fernand Léger?

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire