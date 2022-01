Ils sont une quinzaine de jeunes à s'être rendus au Centre Régional Information Jeunesse (Crij) de Caen (Calvados), mercredi 8 février 2017, pour participer à la réunion d'information sur le volontariat à l'étranger. Dans le cadre de ses "Rencontres du mercredi", organisées en moyenne deux fois par mois, des experts et des témoins étaient présents afin de donner un premier niveau d'information sur la mobilité internationale. "Très souvent, les jeunes qui viennent nous voir ne savent pas par où commencer. Nous, nous sommes là pour les accompagner dans leurs premières démarches", présente Clémence Pannetier, informatrice Europe au Crij.

Une formule qui séduit

Créé à la suite de la suspension du service national obligatoire, le volontariat international est ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans (sauf exceptions). "C'est une expérience qui plait beaucoup aux jeunes puisqu'elle permet de mêler expérience professionnelle et apprentissage. Le cadre rassure également puisqu'il leur apporte un soutien logistique", expose-t-elle. Sur place, les bénévoles sont généralement nourris, logés, et indemnisés. Une recette qui plaît, "même pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent" poursuit-elle.

Et la formule semble séduire de plus en plus de jeunes. En 2014, ils étaient 2 846 à avoir sauté le pas, soit 25% de plus par rapport à 2013, selon L'Observatoire du volontariat.