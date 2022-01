Le croque-monsieur a désormais sont antre à Caen (Calvados). Crok House, c'est le nouveau restaurant en centre-ville qui mixte le traditionnel croque-monsieur français et les bons produits italiens. Un "fast-food", installé dans un décor industriel qui rassemble tout ce que la tendance actuelle fait en matière de décoration. Seul bémol, le restaurant ne dispose que de quelques places à l'intérieur qui sont cependant complétées par une grande terrasse disposant d'une vue sur l'incontournable château.

Des produits frais

La maison propose trois formules de 7,50 € à 9,50 €. Aux côtés des croques-monsieur, un sandwich et une burrata sont également au menu, réinventés et réalisés chaque jours en fonction des produits de saison. Les croques, les salades et les sandwichs sont préparés sous nos yeux et la cuisine ouverte permet de profiter de l'odeur du gâteau sortant du four.

Lors de notre passage, nous avons opté pour la "formule croque-monsieur" à 8,50 €, proposé avec au choix des chips ou une salade et une boisson. Les croques, copieux, préparés avec du pain de mie au pavot étaient garnis de sauce tomate, peccorino, parmesan et mozzarella pour l'un et de mozzarella, speck, roquette et sauce tomate pour l'autre. Pour l'apéro, un "crok hour", composé d'un croque-monsieur et d'une bière, est également proposé tous les jours, de 17h30 à 19h30 pour 7 €.

Pratique. 5 rue de Geôle à Caen. Tél. 02 31 07 16 86

