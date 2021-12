Une aspiratrice capable d'avaler des cailloux de 85 kg dans les rues d'Alençon !

De gros travaux mais avec moins de désagréments, dans le centre-ville d?Alençon ; pour sécuriser la distribution de gaz.

GRDF passe de la « basse », à la « moyenne » pression, et pour cela : change ses canalisations.

? et plutôt que d?utiliser des pelleteuses ? pour la 1ère fois, c?est un « camion aspirateur », qui est chargé de réaliser les tranchées ! Si chez vous, vous possédez un aspirateur traineau pour faire les poussières ? imaginez le même, mais de la taille d?un énorme camion ? capable sans problème d?aspirer des cailloux de 85kg : c?est le poids d?un adulte !

La machine avale tout : cailloux, gravas ? et réalise des tranchées sans effort pour les ouvriers, et très rapidement.

Autre avantage : pas de pelleteuse, pas de tas de gravas ? donc un chantier plus propre et mieux accepté en hyper centre-ville. Et ce chantier ? Rue du Jeudi, de la halle au Toile, Grande Rue, et passage des Carreaux ? sera va se poursuivre jusqu?à la fin de l?été.

