Protestation des agents d' ERDF et de GRDF contre la remise en cause des tarifs spéciaux dont ils bénéficient

Depuis 11h ce jeudi, une centaine d?agents, et retraités aussi, d?ERDF et de GRDF sont rassemblés devant le centre ERDF / GRDF à Alençon... Un mouvement de protestation contre un projet de remise en cause des tarifs spéciaux dont ils bénéficient en tant que salariés... L?abonnement et les tarifs préférentiels, sont inscrits sur leur contrat de travail... Un acquis depuis 1946 ! ... Un mouvement national, suivi par 76 % des agents en Normandie selon le syndicat CGT... Les agents de ces entreprises de l?énergie, protestent aussi contre les hausses répétées des tarifs du gaz et de l?électricité pour les ménages ......

