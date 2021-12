Temps automnal en juillet...les touristes fuient !

Sale temps pour les touristes qui font grise mine quand le parasol remplace le parapluie !

Après une fréquentation des visites en hausse de 8 % jusqu?au 30 juin à l?office de tourisme d?Alençon, entre le 1er et le 18 juillet, la fréquentation des vacanciers, à baissé d?un coup de 15 % par rapport à la même période l?année passée... la faute à ce sale temps, après deux mois et demi d?un franc soleil sans pluie !...

Au camping de Guéramé à Alençon... la baisse de fréquentation est moins sensible... Ce camping est un lieu de passage entre deux étapes normandes bretonnes ou vendéennes .....

