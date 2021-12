Excès de vitesse ces derniers jours sur les routes de nos régions : jusqu'à 173 km/h au lieu de 90 !

Des excès de vitesse à la pelle....

Ce lundi, un ornais de 30 ans a été flashé à 173 km/h au lieu de 90, sur la RD 338, au niveau de Maresché près de Beaumont sur Sarthe...

Dimanche soir, un gacéen de 39 ans, roulait trop vite, 148 km/h au lieu de 90, et ivre, il avait 1g20 d?alcool dans le sang... il a été contrôlé à Ticheville entre Gacé et Vimoutiers.... Un endroit où les habitants ont dénoncé la semaine dernière la vitesse excessive des voitures !

Et ce week-end, deux jeunes conducteurs ont été flashés sur la RN 12 au niveau de mortagne au perche, à 161 et 159 km/h au lieu de 100....un jeune étudiant ornais de 20 ans, au volant d?une Seat Ibiza, et une jeune étudiante de 19 ans, originaire du département de l'Eure, contrôlée au volant d?une Citroën C3 !

Ces 4 automobilistes n?ont plus de permis. ils sont annulés pour les deux jeunes conducteurs... tous seront convoqués devant la justice...

