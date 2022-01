L'Agenda en Normandie : lundi 13 février

MANCHE

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, c'est la 8ème édition des percussions d'hiver au Théâtre du Centre Culturel Avranches Avranches. Il s'agit d'une semaine autour des percussions, c'est une programmation de 4 concerts gratuits, un stage de percussions ouvert aux élèves des écoles de musique et conservatoires, mais aussi, l'invitation pour les jeunes de 8 à 18 ans, à venir découvrir les instruments de percussions durant une matinée encadrée par le trio Tripercut.

Samedi et dimanche participez au salon des étalons, chevaux et poneys de sport au Pole Hippique de Saint-Lô. Une grande piste centrale permettra la présentation des étalons, un défilé ouvrira cette édition 2017 samedi en début d’après-midi. Un restaurant panoramique permettra de passer un moment convivial tout en profitant des présentations. Enfin l'épreuve « Le Grand Match » est reconduite cette année avec un règlement simplifié. Il s’agit d’une épreuve de saut d'obstacles par équipe de 2 étalons inspirée du concept « Coupe des Nations ». Plus d'infos sur polehippiquestlo.fr.

CALVADOS

Du foot samedi dès 20h, Le stade Malherbe de Caen reçoit le LOSC pour le compte de la 26ème journée du championnat de ligue 1. Billetterie et renseignements sur : smcaen.fr, une renconte à suivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur Tendance Ouest, la radio du sport en Normandie !

La Cie Les fées Manivelles présente le spectacle musical Ginette et Marcel Boum Boum ce dimanche dès 15h. C'est une histoire de soeurs qui montent un spectacle dans leur chambre.La famille arrive pour voir. Mais rien n'est prêt. Elle inventent en direct leur spectacle. Alors ça parlera d'amour, de Ginette et Marcel , mais surtout pas de princesses! Le tout en musique dans la joie, les colères et l'amour ouf.

ORNE

Le Centre des monuments nationaux fait découvrir l’histoire des fantômes au XIXème siècle avec l’exposition « Lanternes magiques et fantasmagories ». Après un passage remarqué aux châteaux de Fougères-sur-Bièvre, de Maisons à Maisons-Laffitte, de Bouges et de Puyguilhem, au palais Jacques Cœur puis au château de Pierrefonds, l’exposition poursuit son itinérance au château de Carrouges dès vendredi et jusqu'au 5 juin.

Retrouvez la compagnie Cheptel Alaïkoum ce vendredi au Quai des Arts à Argentan. C'est un spectacle décapant mêlant cirque, danse, chant, musique, jeu d’acteur et clown. Cette création met en scène un gala de bienfaisance au profit d’une quête absurde : la lutte contre la mort. Ce Galathon, organisé par la Fondation Thanatisis, est un véritable marathon de l’espoir qui vous fera passer une soirée exceptionnelle et unique.