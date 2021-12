La future ligne à grande vitesse entre Le Mans et la Bretagne, sur la bonne voie... Réseau ferré de France, gestionnaire du réseau ferroviaire, et le groupe de BTP français Eiffage ont signé jeudi, le contrat de partenariat pour la réalisation de cette ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes. Un projet de 3,3 milliards d?euros qui devrait être achevé en 2017... Il prévoit la construction de 214 km de ligne nouvelle !

