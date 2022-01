Rouen. Le CHU de Rouen se dote d'un scanner dernier cri

Mieux voir et plus rapidement. C'est l'objectif affiché par le CHU de Rouen (Seine-Maritime) grâce à l'achat d'un nouveau scanner de dernière génération. L'outil d'imagerie médicale permet d'avoir des images plus nettes du patient, notamment pour de tous petits éléments de l'anatomie comme les artères coronaires. Selon le CHU, ce modèle de scanner est aussi "50 % plus silencieux", plus rapide et il permet de réduire la quantité de produit de contraste à injecter.

Un outil à un million d'euros

Pour s'offrir cet appareil, l'hôpital a dû débourser près d'un million d'euros. "Une dizaine de structures possèdent ce type d'équipement en France, précise Jean-Nicolas Dacher, qui dirige le pôle imagerie médicale du CHU. Il s'agit d'un outil précieux d'aide au diagnostic clinique et à la recherche médicale."

Le scanner devrait se montrer très utile pour gérer des cas de problèmes cardiaques, mais aussi pour des maladies du cerveau, ou encore de l'appareil digestif. Pour les enfants, l'appareil permettra également d'obtenir des images de meilleure qualité, surtout pour des pathologies pulmonaires.

