Caisses à savon. Cherbourg : ils fabriquent des bolides au lycée

La course de caisses à savon de la Sainte-Echelle à Cherbourg-en-Cotentin se prépare déjà ! Au lycée Tocqueville, l'un des plus importants de la Manche, les 22 élèves de 2e année de Bac Pro Chaudronnerie consacreront 2 heures par semaine à la réalisation de quatre "bolides" qui dévaleront la pente d'Octeville le 25 mai 2017.

Pas de moteur

Les contraintes ? Des roues, un volant, des freins en état de marche... mais attention, pas de moteur ! Les élèves ont récupéré roues de vélo, de tondeuse, de tracteur... Le reste est fourni par le lycée. Il faudra aussi choisir un thème, des déguisements, et mettre l'ambiance le Jour-J.

"Pour une fois dans leur cursus, on les laisse faire de la conception. C'est intéressant car ces élèves peuvent ensuite poursuivre leurs études en BTS, où on leur demandera ce genre de chose" explique Basile Coupey, professeur principal.

Un Mario-Kart grandeur nature

"C'est plus ludique, et on apprend beaucoup de choses, il faut par exemple faire les plans à la main" confirme Mathis. Son groupe a choisi de s'équiper de roues de tracteur-tondeuse. "On sera au ras du sol, c'est idéal pour négocier les virages". Une sorte de "Mario Kart", sans les peaux de banane sur la route!

Pratique. La "Sainte-Echelle", jeudi 25 mai 2017. Les inscriptions sont ouvertes auprès de la mairie de Cherbourg-Octeville pour cette course de caisse à savon ouverte à tous.

