Tennis Open de Caen, finale entre Gicquel et l'allemand Berrer ce mardi soir... Foot, l'équipe de France espoir rencontre la Russie en match amical au Mans ce mardi soir... Tennis de table Pro A : Arg

Tennis, open de Caen, la finale ce soir, à 20h , opposera, Marc Giquel à l?allemand, Mickaël Berrer...



Foot, match amical entre l'équipe de France espoir et la sélection de Russie, au stade Léon-Bollée au Mans, coup d?envoi de la rencontre, à 20h45... le match des bleuets sera retransmis sur Direct 8. Vente des billets aux points ventes habituels et aux guichets du stade à partir de 18h !



Tennis de table/ 5ème journée de Pro A :

Déplacement ce soir de la Bayard Argentan à Nice.



Basket /Eurocoupe,

Le Mans, éliminé en phase de qualification de l'Euroligue, va essayer de se rattraper dans cette compétition ? européenne, mais d?un niveau plus modeste.

Les sarthois retrouvent les Turcs de Banvit, que le MSB avait battu au premier tour préliminaire de l'Euroligue, ainsi que les Russes de Kazan, et les Allemands d'Oldenbourg : du solide, mais loin d'être insurmontable.

