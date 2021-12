Caen. Normandie : huit mois de prison pour avoir jeté un chien par la fenêtre 

Françoise Martin, 34 ans, a été condamnée à huit mois de prison ferme par le Tribunal de grande instance de Lisieux (Calvados), mardi 24 janvier 2017. Outre six autres faits reprochés, notamment des violences, vols et "comportement antisocial régulier" d'après le substitut du procureur Christophe Bogliolo, la femme s'est également rendue coupable "d'abandon volontaire d'animal domestique" et d'un "acte de cruauté ou sévices graves envers un animal domestique".

Un problème avec les chiens

Le 19 mai 2015 à Moyaux (Calvados), elle se rend à un refuge pour y abandonner son chien. Devant la contrepartie financière exigée, elle fait demi-tour et abandonne l'animal dans un container à ordure. Le chien est secouru par un adjoint au maire de la commune qui passait par là.

Mais la femme ne s'arrête pas là. Le 22 mai 2016, à Fervaques (Calvados), elle se rend chez son voisin et ami et s'empare du chien de ce dernier, un petit fox-terrier. L'homme exige qu'elle lui rende son chien et appelle les gendarmes. À l'arrivée de celui-ci, elle se rend au 2e étage et défenestre l'animal. Paralysé, il sera euthanasié.

Aucune maladie mentale détectée

"Nous avons exigé une expertise psychiatrique", précise le substitut du procureur "qui a révélé des troubles importants dus notamment à une histoire familiale difficile mais aucune pathologie mentale atténuant ses capacités de discernement". La prévenue avait d'ailleurs dû être expulsée de la salle d'audience en raison de son mauvais comportement.

Ayant également une consommation excessive d'alcool, elle écopera finalement de 8 mois de prison ferme.

