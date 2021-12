Caen. Pollution : des restrictions de circulation toujours en cours en Normandie

Des mesures visant à réduire la vitesse des voitures sur les grands axes sont prises par les autorités pour cette journée du mercredi 25 janvier 2017, face au grave épisode de pollution aux particules fines qui touche le nord de la France depuis le vendredi 20 janvier. Les limitations de vitesses sont ainsi modifiées.

Les cinq départements normands concernés

Dans les départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime, la vitesse maximale sur tout le réseau routier en 2x2 voies est abaissée de 20km/h, sans descendre en dessous de 70km/h : 130 à 110km/h, 110 à 90km/h et 90 à 70km/h. Dans les départements de la Manche et de l'Orne, il est conseillé de ne pas dépasser la vitesse de 70km/h sur les routes limitées à 90km/h et 90km/h sur celles limitées à 110km/h.

#Pollution de l'air: le #Calvados reste en alerte aujourd'hui et demain ??vitesse réduite de 20km/h sur les routes https://t.co/3xNwEYAOQT pic.twitter.com/nGybdgRkdK — Préfet du Calvados (@Prefet14) January 24, 2017

Ailleurs d'ans l'ouest

Ces mesures sont également valables pour d'autres département de l'ouest de la France : Côtes d'Armor (22) et Ille-et-Vilaine (35) en Bretagne, Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72) et Vendée (85) en Pays-de-la-Loire, et Cher (18), Edépartements (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Lire-et-Cher (41) et Loiret (45), en région Centre-Val-de-Loire.

A LIRE AUSSI.

Le pic de pollution s'étend dans l'Est et l'Ouest

Pollution : où en est l'épisode, quelles sont les mesures déployées?

Vignettes anti-pollution: premier test à Paris et à Lyon