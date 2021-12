Rouen. Bonne table à Rouen: Le Florian, un petit bout d'Italie

Il suffit de mettre un pied au Florian pour comprendre. Entre les voûtes en pierre et les masques vénitiens, nous découvrons ce mardi 24 janvier 2017 ce petit restaurant de la rue Thomas-Corneille qui nous plonge très rapidement dans une ambiance transalpine. La carte reflète bien le décor avec un large choix de pizzas, de pâtes fraîches et de spécialités comme l'escalope milanaise.

Un éventail de gastronomie italienne

Pour avoir un aperçu de la qualité des plats, j'opte pour la formule du midi avec entrée, plat et dessert pour 16,50 €. Le repas commence autour d'une escalope de mozzarella panée au basilic. Un petit délice très fondant qui donnerait presque envie d'en avoir plus. Mais voilà qu'arrive déjà une grande platée de pâtes à la carbonara. La cuisson des pâtes al dente est parfaitement à mon goût, de même que les petits lardons pas trop cuits et le parmesan qui les accompagnent.

Portions généreuses

La portion est copieuse et il faut de l'appétit pour en voir le bout. Heureusement, la légèreté de l'île flottante me permet de terminer ce repas sur une note sucrée sans devoir envisager de refaire un trou à ma ceinture. Les blancs d'oeufs sont légers et parfaitement mis en valeur par de petites amandes effilées et une crème anglaise à laquelle se mélange un coulis de caramel.

Pour un repas encore plus léger, la version entrée plus plat ou plat et dessert de ce menu est elle à 12,50 €. Un parfait moyen de faire escale en Italie depuis le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime).

