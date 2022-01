Un lundi sous la grisaille.... quelques crachins épars... un ciel un peu plus lumineux cet après midi... T° de 3 à 6°

Météo France relevait ce matin... 3°1 à Mortagne, 3°2 à L?Aigle, 3°9 à Argentan, 4°0 à Alençon, 4°3 à Flers,.....



La situation évolue peu. C'est encore une journée fraîche et grise qui dominera.... En revanche, pas de précipitation notable ; un petit crachin est possible sur les reliefs du Bocage ou du Perche.... cet après midi, le temps pourrait devenir plus lumineux... mais pas d?éclaircies franches....

Les températures sont en légère baisse ; les maximales ne dépasseront pas 5 à 6 degrés cet après-midi.

