La 9ème édition de la Ronde des Galettes dimanche 29 janvier

La Ronde des Galettes à Douvres-la-Délivrande (Calvados) est un événement comprenant 4 courses à pied, inscrites au calendrier de la F.F.A. Ecoutez Jean-Michel Godet, en charge de l'organisation au micro Tendance Ouest de Wilfried.

La Ronde Galette 2017 Jean Michel Godet Impossible de lire le son.

Deux courses « Enfants »

Une course féminine (sans classement)

Une course « Adultes »

Ces épreuves de course à pied hors stade sont ouvertes à toutes et tous, licencié(e)s ou non.

INSCRIPTIONS

L'inscription d'un participant est valable uniquement si toutes les conditions sont remplies (bulletin d'inscription, photocopie licence/certificat médical*, catégories, frais d'engagement...). Le bulletin d'inscription doit être totalement et correctement rempli, notamment il doit être signé par le coureur ou son responsable légal pour les mineurs.

*le certificat médical n'est pas obligatoire pour les enfants inscrits pour « l'Eveil Athlétique » ainsi que pour les femmes inscrites à la course « Féminine »