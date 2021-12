Caen. Caen accueille des équipes de Roller Derby venant de toute l'Europe

Cinq équipes européennes de Roller Derby ont été invitées par les Leopard Avengers de Caen (Calvados) à la Halle des Granges les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017. Le Roller Derby est sport féminin de contact avec des rollers, venu des États-Unis.

Une affaire de sous-vêtement...

Créée en novembre 2011, l'équipe caennaise évolue aujourd'hui au plus haut niveau national. Le Slip It, du nom du sous-vêtement porté par les joueuses, qui en est à sa 4e édition, met à l'honneur ce sport relativement méconnu du grand public dans un tournoi qui accueillera cette année des équipes d'Angleterre ou d'Espagne entre autres. Les spectateurs, curieux, sont de plus en plus nombreux chaque année.