Ciel alternant entre nuages et éclaircies aujourd'hui... quelques petites pluies cet après midi sur le Bocage et le Pays d'Auge... T° de - 1 à 6°

Il fait ce matin entre - 0°2 à Flers, 0°9 à L?Aigle, 1° à Alençon, 1°3 à Mortagne, 1°8 à Argentan.



Prudence sur les routes en cas de présence d'humidité : elles peuvent être localement glissantes. En revanche les visibilités sont globalement bonnes.



Tout au long de la journée, un ciel variable fait alterner éclaircies parfois belles et passages nuageux porteurs de petites averses de pluie, plus nombreuses sur le Sud Bocage et sur le Pays d'Auge.



il ne fera pas plus de 6 / 7° !

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire