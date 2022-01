TBK lauréat du prix de la région Basse Normandie de la Foire de Caen... le groupe sera en concert gratuit, ce jeudi 25 novembre à la Luciole à Alençon à partir de 19 heures.

Le prix de la Région Basse-Normandie de la Foire de Caen est décerné au groupe d'électro-jazz et groove TBK.

le groupe caennais s?est vu récompensé, mercredi soir, par un chèque de 1 500 euros et se produira sur la scène de la Région à la prochaine fête de la musique à l?Abbaye-aux-Dames à Caen, aux côtés du coup de c?ur du jury, le groupe The Shellys.



La Région Basse Normandie avait consacré une scène à la découverte d?artistes bas-normands, programmés en collaboration avec Musique en Normandie...... Avec 18 concerts gratuits sur dix jours, les visiteurs de la Foire de Caen ont pu découvrir 81 artistes de la scène musicale bas-normande.

Environ 10 000 spectateurs ont assisté aux concerts sur le pavillon de la Région.



le lauréat, TBK, sera en concert gratuit, ce jeudi 25 novembre à la Luciole à Alençon dans le cadre de ses Afters Work. Concert à partir de 19h !

