Ambiance hivernale : T° froides de -2.5 à 4° de maximum cet après midi... le ciel alternera éclaircies et passages nuageux porteurs de quelques averses de neige

Météo France relevait ce vendredi matin, -2°5 à Argentan, -2°2 à Alençon, -1°0 à Mortagne.

-0°5 à L?Aigle, -0°2 à Flers.....



Les averses nocturnes ont par endroits bien blanchis les sols. Attention si vous devez circuler, d'autant plus qu'avec les températures du petit matin, les chaussées sont parfois verglacées.

En journée, c'est un ciel changeant qui nous attend. Les passages nuageux, qui descendent du Calvados, lâchent encore quelques giboulées neigeuses, plutôt généralement sur l'est de l'Orne, mais plus fréquemment sur la Plaine d'Argentan mais surtout du Pays d'Auge au Pays d'Ouche (1 à 3 cm de neige supplémentaires sont attendus localement).

Les températures maximales restent basses avec seulement 2 à 4 degrés.

Le vent est faible d'ouest.



Ce soir et la nuit prochaine, accentuation du froid ...



Persistance d'un temps froid et assez nuageux avec un petit risque de quelques rares flocons.

Les températures minimales plongent entre -2 et -5 degrés.

Le vent faible à modéré s'oriente au sud-est.

