Le-Havre. Normandie : un enfant de six ans retrouvé après deux heures de recherches

Il était un peu plus de 15h, ce mercredi 18 janvier 2017, lorsqu'un jeune homme a perdu de vue son petit frère de six ans dans la rue Alfred de Musset, au Havre (Seine-Maritime). Très vite, plus d'une vingtaine de policiers de différents services et un chien pisteur se sont mis à la recherche de l'enfant. Ils ont notamment donné l'alerte dans tous les commerces et le services environnants.

Sain et sauf

C'est grâce à cette alerte que l'enfant a pu être retrouvé peu avant 17h. Il se trouvait au niveau de l'arrêt de bus Graville, à plusieurs centaines de mètres de son point de départ. Il a été identifié par des agents du réseau de transports en commun LiA grâce au signalement donné par la police. L'enfant a été pris en charge et reconduit chez lui par la police.

