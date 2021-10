le soleil va remplacer la grisaille matinale... soleil franc cet après midi !...T° de 11 à 21°

Dans le ciel de ce premier avril...



Météo France relevait ce vendredi matin... 11° à Flers et Mortagne au perche.... 11°5 à Alençon, Argentan, et L?Aigle !





La grisaille, va lentement et progressivement se dissiper au cours de cette matinée....



Des éclaircies profiteront alors de trouées pour percer.... et ce ne sera qu?un début... au fil des heures le soleil va se montrer de plus en plus généreux... un retour attendu et remarqué...

Le soleil va briller généreusement, sans guère d'opposition cet après midi !



Les températures seront en nette hausse ..... 19 /21 !



Et la tendance de notre week-end :



Samedi, e soleil du matin se fera malmener par des passages nuageux porteurs de rares averses de pluie l?après midi



Dimanche : de la pluie le matin... les éclaircies reviendront à l?arrière du front pluvieux .....

