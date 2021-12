Manche : 3ème édition des Abrin'Cuivres à Sartilly

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017, l'école de musique de la Communauté de Communes Normandie - Mont Saint Michel organise la 3ème édition des Abrin'Cuivres à Sartilly (Manche). Plusieurs concerts seront proposés à l'occasion de ces trois journées.

Vendredi, à 20h30, concert "Actu & Cuivres" avec en tête d'affiche "The Gogg". Samedi, à 20h30, concert "Batterie - Fanfare" avec la Batterie - Fanfare de Fougères. Et dimanche, à 15h, concert "Battle Made In Lannion" avec l'ensemble "Sulfate de Cuivres", le Big Band de Lannion et le Jazz Club de Ducey.

Pratique. Salle culturelle de Sartilly, entrée gratuite. Tout public.

Ecoutez, Antoine Lusley, professeur de musique.