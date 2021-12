Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Julien Maio. Après une lourde défaite avec son club du MDMSA (Seine-Maritime) face à Strasbourg en championnat, le Français est allé s'imposer à l'Open international de badminton d'Estonie. Le tournoi organisé ces samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 a permis au pensionnaire du MDMSA de briller sous le maillot de l'équipe de France.

Bon pour la confiance

Alignés en double masculin, Julien Maio et Bastian Kersaudy ont fait honneur à leur statut de tête de série n°3 du tournoi. Après avoir battu deux autres paires 100 % tricolores et le double anglais Baczala-Finn, Maio et Kersaudy se sont facilement imposés en finale face aux finlandais Aarnio et Heino (21-13; 21-14). Ce titre devrait permettre à Julien Maio de regagner de la confiance avant les prochaines échéances à venir avec le MDMSA.

