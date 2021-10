Encore du soleil pour la première partie de journée... les nuages reviendront progressivement l'après midi... T° de 6 à 19°

Météo France relevait ce lundi matin.... 5°3 à Argentan, 6°4 à Alençon, 7°8 à Mortagne, 8°3 à L?Aigle,



On retrouve ce lundi, un temps agréable, passagèrement nuageux avec de larges éclaircies. Les nuages deviendront toutefois plus nombreux par l'ouest dans le courant de l'après-midi et le ciel sera couvert en fin de journée.... mais pas de risque de pluies !

Les températures amorcent une petite baisse par rapport à hier : maximales de 17 à 19 degrés d'ouest en est.

