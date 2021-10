Le Palmarès de la première édition de l?Architecture et de l?Aménagement de l?Orne....



Les lauréats :



Dans la catégorie « Aménagement » :

Lotissement Les Aulnes à Mieuxcé

Maître d?oeuvre : Thierry Leverrier, paysagiste

Maître d?ouvrage : commune de Mieuxcé.



Dans la catégorie « Centre d?hébergement spécialisé » :

Etablissement d?Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes à Occagnes

Maîtres d?oeuvre : SERA 2 architectes et Michel Dayot.

Maître d?ouvrage : CDC de la Plaine d?Argentan Nord.



Dans la catégorie « Logement individuel » :

Maison individuelle à Domfront

Maîtres d?oeuvre : SCPA Daligaux Van Nieuwenhuyse.

Maître d?ouvrage : Privé.



Dans la catégorie « Bâtiments de loisirs et culture » :

Extension des Archives départementales de l?Orne à Alençon Maître d?oeuvre : Gérard

Buffière, architecte.

Maître d?ouvrage : Conseil Général 61.



Dans la catégorie « Bâtiments dédiés à l?enfance et à l?enseignement » :

Pôle scolaire et Médiathèque à Pervenchères

Maîtres d?oeuvre : Margerie et Pasquet, architectes.

Maître d?ouvrage : CDC du Pays de Pervenchères.



Mentions spéciales attribuées :





Dans la catégorie « logement individuel » :

Maison individuelle « Les Buards » à Tessé-Froulay

Maîtres d?oeuvre : Margerie et Pasquet, architectes.

Maître d?ouvrage : privé.



Dans la catégorie « Bâtiments de loisirs et culture » :

Maison des Associations « Jules Verne »à Flers

Maîtres d?oeuvre : Dauchez et Chalaux, architectes.

Maître d?ouvrage : Communauté d?Agglomération du Pays de Flers.



Dans la catégorie « Bâtiments de loisirs et culture » :

Médiathèque à L?Aigle

Maître d?oeuvre : Hubert Masson, architecte

Maître d?ouvrage : ville de L?Aigle.



Dans la catégorie « Bâtiments dédiés à l?enfance et à l?enseignement » :

Ecole primaire communale « Les Coccinelles » à Chanu

Maître d?oeuvre : Thierry Chalaux, architecte.

Maître d?ouvrage : Commune de Chanu.



Dans la catégorie « Bâtiments dédiés à l?enfance et à l?enseignement » :

IUFM

Maître d?oeuvre : Philippe Challes, architecte.

Maître d?ouvrage : Conseil Général 61.



Dans la catégorie « Bâtiments dédiés à l?enfance et à l?enseignement » :

Bibliothèque universitaire

Maître d?oeuvre : Philippe Challes architecte

Maître d?ouvrage : Conseil Général 61.



Dans la catégorie « Bâtiments dédiés à l?enfance et à l?enseignement » :

Restaurant universitaire

Maître d?oeuvre : Dominique Dubillot architecte

Maître d?ouvrage : Rectorat, académie de Caen

