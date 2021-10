Sandy Casar remporte la 72ème édition de la course cycliste Paris-Camembert

La course Paris-Camembert s?est conclue par la victoire au sprint , à Vimoutiers de Sandy Casar de la FDJ ...le coureur a déjà fait deux fois troisième de cette classique normande... cette fois, Casar termine 1er ... Casar se classe second de la Coupe de France derrière Tony Gallopin. L'ornais Romain Hardy de Bretagne Schuller termine second de l'épreuve... Et puis, L'ex-champion de France Dimitri Champion a lourdement chuté alors qui il emmenait le sprint pour son coéquipier Lloyd Mondory ! Le coureur est tombé dans la ligne droite à l?arrivée à Vimoutiers ... Blessé au bassin, mais a priori sans fracture, il a été évacué vers le centre hospitalier d?Argentan...

