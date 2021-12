Caen. Douze soeurs de Caen accueillent des migrants chez elles

Le 12 janvier 2015, et pour la première fois, deux migrants, un Arménien et sa fille, prenaient place dans une petite maison de la communauté des Carmélites à Caen. "Un SOS avait à l'époque été envoyé par une soeur que nous connaissons bien et après réflexion, nous avons accepté de s'ouvrir vers l'extérieur, explique soeur Anne-Marie. Nous avons été unanimes quant à mettre à disposition une maison qui nous servait à accueillir de la famille ou des amis, car nous avons estimé que c'était ce qu'il y avait à faire".

Plus de 80 migrants accueillis en trois ans

Deux ans plus tard, cette maison est partagée en trois foyers. Les Arméniens sont toujours là, mais pourraient être prochainement amenés à partir puisque la jeune femme devrait obtenir une carte de séjour. Y vit également une Mongole et sa fille de huit ans, et depuis ce jeudi 12 janvier 2017, une Érythréenne. "Nous ne choisissons pas les personnes qui s'installent chez nous. Elles nous sont proposées par les services sociaux, au travers de différentes associations spécialisées sur cette thématique."

L'association le Temps d'un toit s'assure de la coordination entre l'extérieur et la communauté. "Nous accompagnons notamment les migrants dans leurs démarches administratives", explique Agnès Ravenel, présidente de l'association. Dans la communauté urbaine de Caen, trois paroisses sont ainsi mobilisées pour aider les migrants. "Avec le soutien d'une autre à Lisieux, nous proposons actuellement jusqu'à neuf logements". Depuis novembre 2013, plus de 80 migrants ont ainsi été accueillis. Ils sont 35 actuellement protégés par l'association, dont 17 enfants.

