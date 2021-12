Rouen. Les pompiers enquêtent dans le centre-ville de Rouen

Qu'est-ce qui sent comme le gaz mais qui n'en est pas? C'est ce que se demandent les pompiers de Rouen (Seine-Maritime) ce mercredi 11 janvier 2017 Alors que le centre-ville est bondé en ce jour d'ouverture des soldes, les pompiers sont appelés sur l'heure du midi dans le bas de la rue Jeanne-d'Arc pour "des odeurs de gaz". Si l'odeur est en effet assez forte, les outils de détection ne trouvent pas la moindre trace de gaz.

Origine indéterminée

"Nous avons donc déployé les engins de risque technologique et de risque chimique, au cas où", explique le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76). Pour l'heure, les pompiers ne parviennent toujours pas à identifier l'origine de l'odeur, "qui pourrait aussi être du fioul". Mais ils assurent qu'il n'y a aucun risque pour les riverains et les passants, leurs outils de détection indiquant "une explosimétrie à 0 %". En conséquence, les pompiers ne procèdent à aucune évacuation et n'installent pas de périmètre de sécurité pour le moment.