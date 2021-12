Rouen. Bonne table à Rouen : les Beauvoisins, cantine urbaine

Du nouveau au programme de cette rubrique. Cette semaine, nous sommes allés déjeuner aux Beauvoisins, une cantine urbaine située rue Beauvoisine à Rouen (Seine-Maritime) ouverte depuis le lundi 12 décembre 2016.

Pâtes, tarte et plat du jour

Nous sommes accueillis dans une salle à la décoration moderne. Le serveur, très sympathique, vient directement à nous pour nous expliquer le concept: chaque jour, différents types de pâtes sont proposés, tout comme une tarte salée et un plat du jour. Mes amies choisissent pour l'une la tarte lardons-carottes-comté (servie avec de la salade), pour l'autre les pâtes aux gésiers de canard. Pour moi, ce sera le plat du jour, des maquereaux à l'escabèche avec des pommes de terre. Leurs sourires en disent long sur leur satisfaction, notamment pour les pâtes aux gésiers, une association originale qui semble combler mon amie. Quant aux maquereaux à l'escabèche, ils sont parfaitement cuits et la marinade relève leur goût. Un sans-faute.

De 10 à 15€

En dessert, ce sera fromage blanc à la mangue pour l'une, cheesecake vanille pour la seconde et brownie noix de cajou pour moi. Les trois sont réussis et concluent sur une note sucrée bienvenue les menus. Un mot sur les tarifs: la formule tarte (avec boisson et dessert) coûte 10€, celle avec les pâtes 12€ et la dernière avec le plat du jour 15€.

Pratique. Les Beauvoisins, 21 rue Beauvoisine. Tél. 0986760842

