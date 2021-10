Réaction des syndicats après le suicide du chauffeur de Twisto à Caen

Agé de 55 ans, l s'était alors pendu dans un bus à la fin de son service. S'il est trop tôt pour établir un lien entre son geste dramatique et le stress lié au travail, les syndicats demanderaient ni plus ni moins que la démission du directeur du "service mouvement" actuellement en place. Ils dénoncent des "pressions constantes et la multiplication des blames". Quatre enquêtes sont en cours pour savoir si les conditions de travail peuvent avoir motivé ce geste dramatique.

