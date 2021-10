deux incendies de forêt dans la région mercredi... 40 ha brûlés près du Mans, 6 ha près de Falaise !

Les incendies de sous-bois, favorisés par la sécheresse se multiplient... mercredi après midi, 6 hectares brûlés à Villers-Canivet, au nord de Falaise... L?incendie a été maitrisé en matinée... Une quarantaine de sapeurs pompiers et une vingtaine de véhicules mobilisés... et au même moment, près du Mans, il aura fallu 140 pompiers et une quarantaine d?engins pour fixer un feu dans une forêt de résineux... Près de 40 hectares brûlés....

Quatre personnes se trouvant dans un mobil-home et dans une maison ont été évacuées par les pompiers.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire