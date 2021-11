Le neuvième Tournoi Future 15.000 dollars de tennis de Bagnoles de l'Orne (Orne), le premier en France cette saison, a débuté samedi 7 janvier 2017. Après deux jours de phase de qualification, le tournoi entre dans le dur, lundi 9 janvier 2017.

Ce tournoi est disputé par une soixantaine de joueurs âgés de 16 à 24 ans, venus du monde entier. C'est ce lundi à 18h30 l'entrée en compétition du Caennais Jules Marie, qui bénéficie d'une wild-card. Le Normand avait décidé il y a un an, d'arrêter les tournois ATP, et il n'est plus classé. Mais cette invitation lui a évité de disputer les phases qualificatives. Jules Marie:

Bagnoles de l'Orne Normandie. Tennis: le Normand Jules Marie sur le tournoi Future de Bagnoles de l'Orne Impossible de lire le son.

L'adversaire de Jules Marie ce lundi soir est le sud-américain Eduardo Struway, qui est classé 277ème joueur mondial.

La finale de ce tournoi Future de Bagnoles de l'Orne sera disputée dimanche prochain 15 janvier.