Caen. Deux stars de plus au meeting d'athlétisme de Mondeville

Après la venue de Christophe Lemaitre, les organisateurs du meeting d'athlétisme de Mondeville (Calvados) qui se tiendra le 4 février 2017, ont annoncé ce 9 janvier 2017 la présence du champion de Saint-Christophe-et-Niévès, Kim Collins ainsi que la Française Cindy Billaud, co-détentrice du record de France du 100m haies.

Champion du monde

L'athlète christophien a été sacré champion du monde au 100m en 2003, et aussi double médaillé de bronze sur 100m et 4x100m en 2011 à 35 ans. Établissant un record du médaillé le plus âgé sur 100 m.

Les organisateurs du meeting, dont la billetterie est disponible, espèrent que la piste de la Halle Michel d'Ornano "sera favorable aux sprinters et aidera ainsi les athlètes à réaliser une meilleure performance mondiale de l'année 2017".

