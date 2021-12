L'Agenda en Normandie : mardi 17 janvier

MANCHE

De jeudi à samedi, découvrez "Tania's Paradise" à Granville. C'est un spectacle théâtre forain organisé par la compagnie Attention Fragile. Ca se passe au Théâtre de l'Archipel à Granville à partir de 18h30. Plus d'infos sur attentionfragile.net.

Samedi et dimanche c'est la tournée des As à Saint Lô. Il s'agit d'une compétition de sauts d'obstacles avec les meilleurs cavaliers, poneys de la région Normandie. Le Grand prix est prévu samedi soir. Rendez-vous au Pôle Hippique de Saint Lô, l'entrée est libre. Un événement organisé par l'Association poneys sous les pommiers.

CALVADOS

Michel Drucker vient présenter son spectacle, à 73 ans l'acteur joue son texte et partage avec son public 50 années d'émotions et de rencontres. Un beau travail de mise en scène valorise les meilleurs moments de ses émissions phares, tels Champs Elysée ou Vivement Dimanche... C'est vendredi dès 20h30 au théâtre du Préau à Vire Normandie.

Vendredi rendez-vous également au Zénith de Caen le ballet et l'orchestre de l'Opéra National de Russie présenteront en tournée le Boléro, l'un des plus grands succès du répertoire classique pour un hommage à Maurice Ravel. Ce ballet a depuis toujours conquis le grand public, et se classe parmi les oeuvres les plus interprétées dans le monde entier. C'est notamment Maurice Béjart qui en 1961 monte avec la danseuse Duska Sifnios le Boléro de Maurice Ravel en ballet, qui devient une de ses chorégraphies les plus emblématiques

ORNE



Jeudi retrouvez la compagnie Toutito Teatro au Quai des Arts à Argentan de 18h30 à 19h30. Pour ce nouveau projet, ils nous emmènent sur les pas du Petit chaperon rouge, grand classique de la littérature jeunesse. Son défi ? Proposer deux lectures différentes de ce conte universel. Une création, À petits pas dans les bois…, pour les enfants à partir de 2 ans et une deuxième, Un peu plus loin dans les bois…, pour tous à partir de 6 ans. Plus d'infos sur quaidesarts.fr

Pour son 10e anniversaire, la Troupe du Marais de Bellou-en-Houlme donnera la pièce d’Yves Billot Prise d’otages sur demande. Pour cette saison 2017, sept communes de Flers Agglo et Champsecret accueilleront la Troupe du Marais pour un total de 11 représentations. Ca démarre dimanche à midi à la salle des fêtes de Champsecret, comptez 7 € par adulte et 3 € par enfant.