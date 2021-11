Avranches. Coupe de France : Tirage des 16e de finale, Avranches et Quevilly à domicile, Caen à l'extérieur ! 

La Normandie aura finalement ouvert et fermé le tirage au sort des 16e de finale de Coupe de France, ce soir, à Lyon.

En guise de premier match sorti du chapeau, Quevilly (Nat) a eu le plaisir de recevoir, qui plus est un adversaire connu puisque évoluant dans le même championnat, les provençaux du Consolat-Marseille.

Puis les matchs se sont égrainés, jusqu'à ce qu'Avranches (Nat), sorte enfin du chapeau avec un double-adversaire, puisque Fleury (CFA)- Brest (L2) se jouera la semaine prochaine. Un tirage où une qualification est possible dans les deux cas pour Avranches, c 'est en tout cas que nous a déclaré Gilbert Guérin, le président manchois : "On ne connaît encore pas notre adversaire mais ce que l'on sait, c'est que l'on reçoit, et qu'on sera 5 000 à Fenouillère, quel que soit le vainqueur du match encore à jouer entre Fleury et Brest. Alors bien sûr, jouer une CFA chez nous serait plutôt pas mal, jouer Brest, leader de Ligue 2 et dont la priorité sera la montée en Ligue 1 serait également une bonne chose. Sincèrement, j'ai envie de dire, non pas que ce n'est pas infaisable, dans les deux cas. C'est un tirage qui nous permet de pouvoir croire. Si tu prends Monaco ou PSG, tu sors. Là, peut-être que ça ne sera pas le cas. Nous, on est dans le bonus maintenant, avec ces 16e de finale. Si on peut encore aller plus loin, on ne s'en privera pas".

C'est le SM Caen (L1), dernier représentant encore dans le chapeau, qui a fermé le tirage, les protégés de Patrice Garande devront se rendre... à Angers (L1) qui s'est qualifié ce soir, dimanche 8 janvier 2017, face à Granville.

Les matchs de ces 1/16e de finale seront joués le 31 janvier ou le 1er février 2017.

Le tirage complet des 1/16e :

Avranches (Nat) - Fleury (CFA) ou Brest (L2)

Quevilly-Rouen (Nat) – Marseille Consolat (Nat)

Angers (L1) - Caen (L1)

Lunéville (CFA) ou Chambly (National) - Monaco (L1)

Auxerre (L2) - Saint-Etienne (L1)

Bergerac (CFA) - Lens (L2)

LOSC (L1) - Nantes (L1)

Bordeaux (L1) - Dijon (L1)

Châteauroux (Nat) - Lorient (L1)

Les Herbiers (Nat) – Guingamp (L1)

Sarreguemines (CFA 2) – Niort (L2)

CA Bastia (Nat) – Nancy (L1)

Rennes (L1) – PSG (L1)

Poiré-sur-Vie (DH) – Strasbourg (L2)

OM (L1) – OL (L1) ou Montpellier (L1)

Fréjus Saint-Raphaël (CFA) – Prix-lès-Mézières (CFA 2) ou Feignies/Aulnoye (CFA 2)