Foot, CFA 2, on devrait connaître ce mercredi le nouvel entraîneur de l' US Alençon, après la mise sur la touche de Chritophe Ferron... Basket, Pro A, Le Mans bat Roanne 85 à 58... Tennis Tsonga en 8è

Foot... l? US Alençon, qui évolue en CFA 2, n?a plus d?entraineur... le comité directeur du club a mis sur la touche Christophe Ferron, l?entraineur officiel, qui avait jusqu?ici les pleins pouvoirs sportifs. le club est juste au dessus du premier reléguable... la menace pèse vers une descente en DH.

On devrait connaître aujourd?hui, le nom du nouvel entraineur de l?équipe première de l?US Alençon ?et le match d?Alençon en championnat de CFA2, prévu samedi à Laval, est décalé en raison de la finale de la coupe de Basse-Normandie séniors, disputée au stade D?Ornano, face à Orbec.

Le match Laval/ Alençon sera donc disputé mercredi de la semaine prochaine, à 19h30.



Basket : 29ème journée de Pro A : Après trois défaites de suite à domicile, Le Mans a validé sa présence en play-offs en battant sévèrement mardi soir sur son parquet Roanne 85 à 58 !



Tennis, mardi, le sarthois Joe Wildfried Tsonga s?est qualifié pour les 8ème de finales du Masters 1000 de Madrid... il a battu l?espagnol Riba en deux sets, 6 ? 4, 6-2... Joe Wilfried Tsonga affrontera au prochain tour le Suédois Robin Soderling.

