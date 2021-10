une tendance orageuse sur nos régions ce vendredi après midi, après un début de journée, plutôt ensoleillé... T° de 5 à 25° !

selon les relevés de Météo France... Il faisait ce vendredi matin : 5°2 à L?Aigle, 6°6 à Flers, 6°8 à Alençon, 8° à Argentan, 12° à Mortagne.



Le soleil matinal réchauffe rapidement l'atmosphère et le temps devient vite lourd tandis que le ciel se voile par l'ouest. Une ondée orageuse isolée sera alors possible à partir du milieu d'après-midi ... le risque d?orages s?étendra en soirée à l?ensemble de nos régions....

Les températures maximales sont estivales et culminent entre 22 et 25 degrés.





La tendance de notre week-end.... le temps sera perturbé, hésitant entre nuages porteurs de rares averses localement orageuses, samedi, et des éclaircies... les T° resteront élevées... de 12 à 24°

