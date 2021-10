Championnat de France et d'Europe de rallycross les 21 et 22 mai sur le circuit d'Essay / Orne

Le circuit de rallycross d?Essay/Orne accueillera dans 15 jours : les 21 et 22 mai: la 3ème manche du championnat de France ? et la 3ème manche du championnat d?Europe... elles seront disputées sur le circuit ornais ? 15 nations vont en découdre : c?est la première fois qu?autant d?étrangers feront le voyage !

Il y a 1 mois en Angleterre, 2 pilotes français : Marc Laboule et Davy Jeanney, étaient sur le podium: une 1ère au niveau européen !

Ce week-end, la seconde manche du championnat d?Europe de Rallycross sera disputée au Portugal ? on y verra plus clair : après, sur les chances de tel ou tel pilote, dans 15 jours, pour la 3ème manche, à Essay.

Côté technique, enfin : le circuit des Ducs inaugurera sur cette compétition : son nouvel « arbitrage vidéo » : un réseau de 17 caméras sur le circuit, capables d?analyser jusqu?au temps de réponse de chaque voiture ? au départ de chaque course !...

? et la billetterie pour les spectateurs vient d?ouvrir, directement au circuit, ou sur le site : www.circuit-ducs.com... et vous pourrez gagner des invitations à partir de lundi 9 mai sur Normandie fm ...

