Accident de la route à Céton : un mort, un jeune homme de 24 ans, et deux blessés

Un accident mortel sur les routes de l?Orne, dimanche matin, vers 6h30, entre Céton et Nogent le Rotrou?. Un jeune homme de 24 ans, passager arrière, est décédé? le conducteur, un jeune homme de 20 ans, a perdu le contrôle de sa voiture en sortie de courbe?.le véhicule, a fini sa course contre un arbre? le conducteur a été légèrement blessé, son passager, également 20 ans a été blessé? les trois jeunes sont domiciliés dans le département voisin d?Eure et Loire .. c?est le 9ème mort sur les routes de l?orne depuis le début de cette année...



Et François Fillon, convoque, pour mercredi, Un Comité interministériel de sécurité routière afin de répondre à la forte aggravation du nombre des accidents de la route constatée depuis le début de l'année. Le nombre de morts sur les routes en France a augmenté de près de 20 % pour le mois d?avril

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire