Bolbec. Menaces et vols de chèque en Seine-Maritime : deux frères en prison

Un commerçant du centre-ville de Bolbec (Seine-Maritime) prévient la police jeudi 29 décembre 2016 vers 16h. Il a rejeté un homme ayant tenté d'utiliser un chèque d'origine douteuse.

Invité, il vole un chèque et une carte d'identité

Les forces de l'ordre retrouvent rapidement le suspect rue de la République. Âgé de 37 ans, il est déjà connu des services de police. Sur lui sont retrouvés le chèque et la carte d'identité correspondant au nom sur le chèque. Problème: l'un comme l'autre ne lui appartiennent pas.

Le titulaire du chèque et de la pièce d'identité dépose plainte. Il raconte la scène: il avait invité le suspect, qu'il connaît, pour boire un verre chez lui. Son invité avait alors prétexté un appel à passer pour s'isoler dans la chambre de la victime et y voler le chèque et la carte d'identité.

24 mois de prison ferme

Le suspect est alors placé en garde à vue. C'est le moment choisi par son frère pour sortir de l'ombre. Âgé de 32 ans, il menace la victime avec un manche à balai cassé et la force à lui acheter de l'alcool dans un commerce proche. Le commerçant, voyant la scène, prévient les forces de l'ordre qui interpellent le frère du voleur.

Les deux ont été jugés lundi 2 janvier 2017. Le voleur a été condamné à 24 mois de prison ferme ainsi qu'à une révocation de sursis de trois mois et son frère a lui écopé d'une peine de 24 mois de prison ferme. Ils ont été écroués.

A LIRE AUSSI.

Normandie : 18 mois de prison avec sursis pour le commerçant qui avait tiré sur ses cambrioleurs

Faux vendeurs de calendriers mais vrais escrocs : ils volent plus de 10 000 € en Normandie