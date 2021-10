Foot, ligue 2, Le Mans reste dans la course à la montée après sa victoire, 1 à 0 face à Troyes... Ligue 1, Caen joue son maitien face à Rennes ce mercredi soir... Cfa 2, Alençon affronte Laval... Bask

Football

La suite de la 35ème journée de Ligue 2 ... mardi soir, Le Mans a battu Troyes, 1 à 0... Les sarthois, sont 4ème et restent dans la course pour la montée...



Ligue1 :

Ce mercredi soir : déplacement de Caen le 15ème à Rennes... Les bretons sont 5ème ...les malherbistes devront confirmer leur maintien lors de ce match...



Cfa2

En match en retard pour cause de finale de coupe bas-normande, le week-end dernier: déplacement ce mercredi d?Alençon à Laval B.



Et puis, c?est ce mercredi soir, que la fusion entre l?Argentan Football club et l?UF Argentan, sera entérinée... un mariage qui donnera naissance au FCA, un seul et unique club pour défendre les couleurs d?argentan la saison prochaine,





Basket, le MSB a perdu 63 à 68 face au Havre, mardi soir, pour la dernière journée de Pro A... pour les plays off, les sarthois affronteront Cholet .

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire