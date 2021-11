Alexandre Madeline et Alexandre Herichon (respectivement Sax Ténor et Trompette) reviennent au Bistrot du Palais pour un concert de jazz moderne soutenu par une rythmique endiablée: Jeremy Hinnekens au Piano, Clement Landais à la contrebasse et Jean Benoit Culot à la batterie.

Compositions, reprises et standards alterneront avant de laisser place à la célèbre jam du bistrot du palais.

Rendez-vous 2, rue Guillaume-le-Conquérant à Caen à partir de 20h30. Infos sur la page Facebook de l'événement.